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Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе 74.gorodsreda.ru

Вчера, 13:42 Категория: Общество
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Сегодня по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый житель Челябинской области от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено более 200 объектов.

 

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно будет на сайте платформы 74.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

 

Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение, — для этого понадобится только номер телефона. Добровольцев можно встретить в крупных торгово-развлекательных центрах и МФЦ. Узнать их можно по специальной экипировке.

 

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан.

 

– Платформа – это один из наиболее эффективных инструментов вовлечения граждан в вопросы благоустройства. Всего несколько кликов и в городе появятся действительно востребованные и полезные общественные пространства. Мы рассчитываем, что они станут точками роста, а продуманное и согласованное с гражданами благоустройство повысит экономическую и инвестиционную привлекательность территорий, даст толчок развитию внутреннего туризма, – отметил министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

 

Напомним, кыштымцы определят, какую часть набережной речки Кыштымки необходимо начать благоустраивать в 2022 году в первоочередном порядке: северную или южную протоку. В первом варианте речь идёт о территории от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) до улицы Республики, 10. По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

 

Вторая территория, попавшая в голосование, – от моста по улице Республики в районе библиотеки имени Б. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной протянется от моста по улице Республики до улицы Кооперативная, 7. Правобережная часть – от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.

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Теги: голосование городская среда Кыштым

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