Цифровой помощник – робот Макс облегчит работу с сервисами федеральной службы судебных приставов России

Сегодня, 13:02 Категория: Общество

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Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запускает пилотный проект по информированию населения – как взыскателей, так и должников – по различным вопросам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг.

ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления.

На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника – робота Макса, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы. Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности.

В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов.

Суть предлагаемых преобразований – в ознакомительном ролике по работе робота Макса в жизненной ситуации, связанной с алиментами https://digital.gov.ru/ru/events/40806/.