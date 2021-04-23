В Кыштыме стартовал проект "ЛЮДИ"

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Пятеро неравнодушных кыштымцев – Дмитрий Чугунов, Анна Чугунова, Алёна и Анастасия Уфимцевы и Илья Шарабрин реализуют в нашем городе проект ЛЮДИ.

Необычная идея пришла им в голову с одной простой целью-опровергнуть стереотип, будто в Кыштыме молодым нечем заниматься и негде интересно проводить время. Они собственным примером демонстрируют, как сделать мир и жизнь вокруг ярче. Наша газета решила познакомиться с активистами и подробнее узнать о их проекте. На интервью собрались все пятеро.

На вечеринку – с чемоданом

– Ребят, я так понимаю, вы вообще часто проводите время такой дружной компанией? Как у вас рождаются идеи?

-Нам всегда хотелось что-то сделать вместе. У нас очень схожие взгляды, мысли. Не так давно Настя предложила: « А давайте фестиваль сделаем?!». Мы готовим большой фестиваль летом в Слюдоруднике. Называться он будет «ДАЧА». Вообще, мы все названия своих задумок максимально подстраиваем под людей, ведь для них всё это и делается – «Люди читают», «Люди отдыхают», «Люди обмениваются вещами», ну и летом будет «Люди едут на дачу». Через неделю у нас будет организован так называемый «СВОП». Это обмен вещами. Люди принесут то, что им уже не нужно (одежда, обувь), а взамен смогут выбрать себе другую вещь, которая им подойдёт и понравится. Мероприятие будет проходить в формате вечеринки.

– А кто у вас генератор идей?

Мы собираемся вместе и начинаем озвучивать свои идеи. У каждого свои задачи. Нет такого, что одни думают, обсуждают, что-то делают, а другие наблюдают со всем со стороны. У каждого из нас своя роль в команде. Мы с уважением относимся друг к другу и несём ответственность за общее дело.

– Чем вы занимаетесь в жизни?

- У Димы с Аней домашний секонд-хенд в онлайн- формате. Дима раньше занимался видео-дизайном. Эти навыки мы сейчас используем. У Алёны с Настей своя бургерная, а Илья работает тренером в Академии футбола. Аня ещё работает в станции туристов «Странник», ведёт для детей занятия по скаутингу. Всех, кто хочет делать что-то полезное для людей, для родного города – мы приглашаем к сотрудничеству. Все наши друзья нам помогают. Мы не будем против, если кто-то хочет поучаствовать в реализации мероприятий, мы очень даже «за». Смысл нашего большого проекта «ЛЮДИ» в том, чтобы создать некое сообщество, то есть сконцентрировать вокруг себя активистов, которые схожи по мировоззрению, по интересам.

Литература в новом формате

– Какие у вас ближайшие планы?

-Пока мы заточены на «СВОП», который пройдёт в это воскресенье, 25 апреля по адресу ул. Ленина 48. А ещё у нас подготовка к «дачному» фестивалю, потому что там работы предстоит в разы больше. В мечтах – купить, построить или арендовать помещение, чтобы у нас было постоянное место для творческих встреч и мозговых штурмов.

– Жители нашего города то и дело пишут про ваши мероприятия в соцсетях и делятся впечатлениями от участия в них. Мы знаем, что уже прошла дегустация напитков, слышали также о «Читке», где оратор Сергей Кравцов прочёл отрывок из произведения Евгении Некрасовой «Сестромам. О тех, кто будет маяться». А у вас какие ощущения от ваших первых мероприятий?

-Ощущение от любых мероприятий в Кыштыме – это будто люди «изголодались», им не хватает развлечений и мероприятий. Отсюда – благодарность и активное участие в реализации наших идей. Мы на самом деле получили удовольствие от своей работы. А ещё – большой отклик от людей. Например, про «Читку» некоторые говорили: «Давайте, ребята, повторите ещё! Мы хотим снова прийти, и поскорее!» Поэтому мы однозначно повторим. Мы хотели бы все свои навыки, опыт, знания перенести в проект «ЛЮДИ» – экологическую направленность, кулинарию, искусство... Да много ещё чего. И наша история не про коммерцию. Мы хотим, чтобы город жил ярко, интересно. Хотим внедрить что-то новое, как глоток свежего воздуха. Стоит отметить, что на свои мероприятия мы приглашаем людей всех возрастов, а не только молодёжь.

– Как вы считаете, старт вашего проекта удался?

- Мы ещё в самом начале пути. Своими первыми шагами хотим показать себя и то, насколько мы серьёзно настроены. Первыми результатами и откликами мы довольны. Но работа предстоит ещё очень большая. Когда ты смотришь на кыштымцев, понимаешь, что каждый из них в чём-то талантлив, в чём-то уникален. Идей много, мы будем их воплощать. Нас можно найти в соцсетях, ludiproject.ru открыт всегда.

Куда обращаться

Связаться с авторами проекта «Люди» можно по телефону – 8 (951) 792-23-13 (Дмитрий Чугунов).