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Жителей Кыштыма приглашают на праздничное открытие «поющего» фонтана

Вчера, 15:14 Категория: Общество
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Фото сделано во время технического запуска фонтана в Карабаше

 

В Карабаше готовятся к открытию светомузыкального фонтана. Зрелищный запуск пройдёт на следующей неделе 30 апреля в 21:00 на Центральной площади. Не пропустите одно из самых ярких событий этой весны! Приезжайте на праздник в Карабаш вместе с детьми и друзьями. Для жителей и гостей города готовится развлекательная программа. Она начнётся за два часа до первого запуска.

 

Фонтан представляет собой конструкцию в виде разноцветных струй, бьющих из-под земли. В светлое время суток его будут включать в классическом режиме, с наступлением темноты – запускать яркое освещение в сопровождении с музыкой.

 

Стоит отметить, что за прошедшие несколько лет Карабаш заметно преобразился. В центральной части города построены храм Иоанна Златоуста, спортивный комплекс, торгово-развлекательный центр, где есть магазины, кинозалы, детская игровая комната. Недалеко от центра находится Аллея ветеранов с площадками для игр, занятий спортом и прогулок.

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Теги: Кыштым Карабаш поющий фонтан

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