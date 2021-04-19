В Кыштыме новый собственник бассейна предложил властям выкупить социально значимый объект

Вчера, 16:16 Категория: Общество

1 933

0

Об этом сообщает сайт Первого областного телеканала.

Напомним, о грядущем закрытии бассейна кыштымцы узнали 15 апреля, когда в группе бассейна «Садко» ВКонтакте была размещена соответствующая информация. Сегодня стало известно, что бассейн всё же доработает сезон до 1 июля, а о дальнейшей судьбе единственного в городе водного комплекса пока неизвестно. Представитель краснодарской компании пояснил, что предложил властям выкупить социально значимый объект.

– Пока с администрацией округа достигнута договорённость об аренде здания предыдущему предприятию. Бассейн доработает до 1 июля, за это время власти округа подумают над нашим предложением о покупке здания, – сказал ИА «Первое областное» представитель собственника здания.

Цену продажи краснодарский предприниматель не называет, зато озвучил стоимость аренды комплекса. Бассейн будет сдаваться в течение мая-июня за пять тысяч рублей в месяц.

– Когда я покупал этот объект, я не мониторил ситуацию с бассейнами в городе Кыштым Челябинской области. Если б я знал, что это единственный бассейн, то не связывался бы с ним, — признался новый хозяин.



Пока в бассейне «Садко» не комментируют ситуацию.

– Документы об аренде находятся в стадии разработки, договорённость об этом действительно есть. Каждый год 1 июля бассейн закрывается на технологические ремонтные работы, которые продолжаются практически до начала отопительного сезона. Администрация округа, в свою очередь, выполнит весь объем взятых на себя обязательств: сохранится купание детей во время летней оздоровительной кампании, будет продолжено выделение средств для оплаты посещения сеансов для школьников, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья на период до 1 июля, — прокомментировала Первому областному пресс-служба администрации Кыштымского городского округа.



Возможность покупки здания администрация округа пока не комментирует.