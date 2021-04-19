Как проголосовать за объекты благоустройства

19-04-2021, 15:55 Категория: Общество

189

0

С 26 апреля по 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru/ жители всех 43 муниципалитетов старше 14 лет будут сами выбирать, что и в каком общественном месте должно появиться: сквер, экстрим-парк или спортивная площадка. Принять участие в голосовании южноуральцы могут как самостоятельно, так и с помощью волонтёров.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании самостоятельно, необходимо пройти авторизацию на платформе 74.gorodsreda.ru или в личном кабинете пользователя через ЕСИА, для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. Чтобы проголосовать на сайте 74.gorodsreda.ru, необходимо выбрать регион в выпадающем списке. После этого нажать кнопку «Голосовать за свой город», после чего станет доступна страница с объектами для голосования.

Для голосования за понравившийся объект, нажмите кнопку «Узнать подробности и проголосовать». Откроется страница просмотра информации об объекте. Здесь можно посмотреть количество проголосовавших за объект и картинки. Нажав на кнопку «Проголосовать», он попадёт на форму регистрации. Здесь необходимо заполнить ФИО, электронную почту (необязательно), номер телефона, поставить галочку напротив согласия на обработку персональных данных. После заполнения данных кнопка «Продолжить регистрацию» станет активна. При нажатии на неё будет доступна самостоятельная авторизация на платформе с помощью ЕСИА и по номеру телефона.

Для голосования по номеру телефона также необходимо будет подтвердить свой номер телефона. Процедура подтверждения выглядит следующим образом: после ввода номера телефона на него поступает звонок. Для подтверждения пользователю необходимо ввести на сайте четыре последних цифры входящего номера. Чтобы зарегистрироваться с помощью ЕСИА, необходимо указать телефон, почту или СНИЛС, пароль и нажать «Войти». После регистрации по номеру телефона или через ЕСИА появится окно об успешном голосовании.

Для голосования через личный кабинет госуслуг потребуется подтвержденная учётная запись. Чтобы проголосовать, необходимо зайти в личный кабинет по прямой ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/ или через форму-виджет общественного голосования. Гражданин авторизуется через ЕСИА в личном кабинете пользователя и соглашается на обработку персональных данных, данные о его регистрации и проживании загружаются автоматически. В разделе «Благоустройство» будет определён конкретный муниципалитет и появится список территорий/дизайн-проектов, по которым сможет проголосовать гражданин. При нажатии на название объекта, пользователь перейдёт на страницу с описанием объекта. После завершения голосования, можно также ознакомиться с победившими объектами.

Проголосовать с помощью волонтёра можно только по номеру телефона. Для этого необходимо указать свои ФИО, электронную почту и номер телефона волонтёру. Электронная почта указывается по желанию. Процедура подтверждения номера прежняя.

Каждый гражданин может отдать один голос за общественную территорию или дизайн-проект. Все голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, каким способом проголосовал житель.

Уведомление о том, что голос принят, а также информирование по статусу проекта, проголосовавший получает на свою электронную почту в случае её предоставления. Информация о персональных данных пользователя, а также сведения, которые передаются при голосовании, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований законодательства РФ.