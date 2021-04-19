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Жители Кыштыма очистили от мусора парк имени А. С. Пушкина

19-04-2021, 12:58 Категория: Общество
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Как уже сообщалось на нашем сайте, береговая линия городского парка имени Пушкина до недавнего времени была плотно усеяна мусором, который оставляют после себя отдыхающие.

 

В минувшие выходные неравнодушные горожане организовали в парке субботник. На уборку этой общественной территории некоторые участники  пришли вместе со своими детьми.

 

За несколько часов работы прошлогодней листвой, а также бутылками, упаковками от еды и бумажками были заполнены десятки мешков объёмом 240 литров.

 

Не остались в стороне от субботников и кыштымские ветераны. Они привели в порядок территорию в центре города возле мемориального комплекса «Вечный огонь», собрав 95 мешков мусора!

 

Как сообщила сегодня на оперативном совещании при главе округа и.о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова, в рамках месячника по санитарной очистке города на вывоз мусора уже выдано 462 талона и 1576 мешков объемом 240 литров.

 

В Кыштыме работает бригада по окосу травы и сухостоя на пустырях и других не закреплённых территориях.

 

К наведению чистоты приступили также учреждения сферы образования, социальной сферы, торговли.

     

Глава округа Людмила Шеболаева в очередной раз напомнила, что город должен быть чистым уже до 1 мая.

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Теги: Кыштым парк Пушкина субботник Людмила Шеболаева 1 Мая

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