Жители Кыштыма просят всех неравнодушных подписать петицию в защиту бассейна

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Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера вечером в группе бассейна «Садко» ВКонтакте появилась информация о грядущем закрытии бассейна.

Это связано с тем, что бассейн, который служит жителям нашего (и не только) города вот уже четверть века, в начале этого года выкупила на торгах электросетевая компания из Краснодара. Цена вопроса – четыре миллиона рублей. Однако новый собственник не скрывает: эксплуатировать объект он не собирается, а потому готов его продать иди сдать в аренду.

Чтобы отстоять бассейн, кыштымцы подготовили петицию, которую подписали уже несколько десятков человек.