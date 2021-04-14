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Жителя Кыштыма оштрафовали за навес к гаражу

Вчера, 16:32 Категория: Общество
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Административная комиссия рассмотрела протокол в отношении жителя нашего города 1972 года рождения.

 

Поводом для составления протокола послужило то, что мужчина самовольно установил временный объект – металлическое сооружение в виде каркаса, предположительно навеса к гаражу, для услуг по шиномонтажу. Факт имел место быть на территории, примыкающей с восточной стороны к участку № 70 по улице К. Либкнехта.

 

Кыштымец нарушил закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». За самовольную установку временных объектов предусмотрен административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

 

Мужчине выписан штраф в размере трёх тысяч рублей.

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Теги: Кыштым КоАП навес шиномонтаж штраф

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