Жителя Кыштыма оштрафовали за навес к гаражу

Вчера, 16:32 Категория: Общество

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Административная комиссия рассмотрела протокол в отношении жителя нашего города 1972 года рождения.

Поводом для составления протокола послужило то, что мужчина самовольно установил временный объект – металлическое сооружение в виде каркаса, предположительно навеса к гаражу, для услуг по шиномонтажу. Факт имел место быть на территории, примыкающей с восточной стороны к участку № 70 по улице К. Либкнехта.

Кыштымец нарушил закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». За самовольную установку временных объектов предусмотрен административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Мужчине выписан штраф в размере трёх тысяч рублей.