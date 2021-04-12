Жители Кыштыма Дания Калимуллина и Александр Смирнов – интернациональная пара. Они вместе отмечают Новый год, Масленицу и сабантуй

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Дания родилась в многодетной семье в селе Белянка Башкортостана. В нём проживают около 1500 башкир, раньше там работали русские учителя, но со временем они уехали. Поэтому население общается на башкирском языке, как и дети в школе.

– Поэтому, когда я приехала в Кыштым, мне было очень трудно разговаривать на русском языке, всё понимала, но язык не поворачивался говорить, – признаётся Дания.

В наш город она приехала поступать в медицинское училище, по примеру старшей сестры. Кыштым встретил Данию яркой летней погодой и тёплым дождём. Девушка расценила это как добрый знак.

С будущим мужем Александром она познакомилась через общих друзей.

– Родители никогда не были против русских мужчин в нашей семье. Их смущало лишь хобби Саши – игра на музыкальном инструменте. Но когда они познакомились спустя полгода, стали считать лучшим зятем. Родители мужа приняли меня хорошо.

Александра многие кыштымцы знают как гитариста кавер-группы «Абсолют», однако его основная работа – прокатчик горячего металла в цехе производства медной катанки Кыштымского медеэлектролитного завода.

Как истинная хозяйка Дания готовит блюда национальной кухни: бешбармак, белиш – пироги с мясом напоминающие беляши, на десерт – чак-чак, обязательны напитки из трав.

До знакомства с Данией Александр естественно не разговаривал по-башкирски, а теперь, когда приезжает в Башкортостан, свободно ведёт беседу с родственниками Дании.

По словам Дании, башкирская культура сейчас переживает новый этап, на котором происходит утрата некоторых ценностей. С огромной болью она узнала новость о том, что в республике Башкортостан отменено повсеместное изучение родного языка.

– Считаю, что очень важно разговаривать на родном языке дома, тогда и ребёнок поймет нужность и важность изучения национальной культуры, – считает Дания Калимуллина.

Праздники пара отмечает вместе: и русскую Масленицу, и башкирский сабантуй. Обо всех культурных и религиозных тонкостях пара договорилась сразу после знакомства.

– На Пасху я тоже крашу яйца, на одном пишу «Христос Воскрес», а на другом «Аллага шокур» (Дай Бог) и кладу их рядом. Ведь в единстве наша сила. Неважно, кто человек по национальности. Главное, чтобы он чтил свою культуру и бережно относился к другой.



Большую статью об этой удивительной семье читайте в одном из ближайших номеров газеты "Кыштымский рабочий".