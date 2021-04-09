Космонавт Евгений Тарелкин рассказал «Кыштымскому рабочему», как провёл 143 дня в космосе

Вчера, 15:04 Категория: Общество

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К 60-летию со дня первого полёта человека в космос в ТРЦ «Медь» города Карабаш прошла уникальная встреча с героем Российской Федерации, космонавтом Евгением Тарелкиным.

Евгений Игоревич совершил космический полёт протяжённостью 143 дня. Являлся членом отряда космонавтов Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрий Алексеевича Гагарина», участником проекта «Марс». Сейчас занимается подготовкой проекта «Луна 2026», руководителем которого является сам.

Окунуться в праздничную атмосферу гости мероприятия могли уже у самого входа, где для детей развернулось настоящее космическое шоу с весёлыми конкурсами и викторинами. В фойе торгово-развлекательного центра прошла выставка детских рисунков, посвящённых праздничному событию. Дети из Кыштыма, Карабаша, Озёрска, Миасса, Челябинска погрузились в космическую тему, прониклись этой серьёзной профессией и смогли узнать о ней как можно больше.

– Мы решили пригласить Евгения, чтобы у ребят была возможность пообщаться с настоящим героем, спросить у него, как он стал космонавтом. В нашем кинотеатре единственный проектор с лазерным источником света, который позволяет демонстрировать фильмы в самом высоком качестве. Такого нет ни в одном кинотеатре Челябинска и Екатеринбурга. Поэтому показ фильма Евгения мы решили устроить именно здесь, – отметил коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко.

Евгений Игоревич представил зрителям кадры, снятые им лично на борту космического корабля во время пребывания в космосе. Но перед этим он ответил на все вопросы, рассказал всем присутствующим, как стал космонавтом, как готовился к полёту и поделился своими жизненными наблюдениями.

– У человека, который побывал в космосе, в корне меняется мировоззрение. После того, как ты посмотрел на всё с другой стороны, ты понимаешь, что Земля – это самое комфортное место для жизни, это наша колыбель, это наша мама, – сказал Евгений Тарелкин.

Встреча прошла в очень тёплой атмосфере. Каждый ребёнок и взрослый мог лично пообщаться с героем, задавать ему вопросы, получить автограф и сделать фото на память.

После мероприятия Евгений Тарелкин дал автограф нашему изданию и рассказал подробно о том самом полёте в космос. Об этом читайте в ближайшем номере «Кыштымского рабочего».