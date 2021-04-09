Кыштымцы сами решат, какая набережная будет благоустроена в первую очередь

Вчера, 14:20 Категория: Общество

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В Челябинской области в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» новый облик обретут 128 скверов и 118 дворов, сообщает минстрой.

Это больше, чем было запланировано изначально. Существенная экономия по результатам проведения торгов позволила в этом году включить в план благоустройства вместо 70 дворов 118, а вместо 117 общественных пространств – 128. Подготовительные работы уже начались. В мае, когда оттает грунт, они продолжатся. Общий объём финансирования составит 1,3 миллиарда рублей.

А какие объекты будут благоустроены в следующем году, предстоит решить южноуральцам в рамках всероссийского голосования. С 26 апреля по 30 мая на новой платформе 74.gorodsreda.ru жители всех 43 муниципалитетов будут сами выбирать, что и в каком общественном месте должно появиться: лавочки, уличные тренажеры или качели. Список объектов для голосования уже известен.

Кыштымцы будут определять, какой набережной быть обновлённой в 2022 году: северной или южной протоки. В первом варианте проектируемая территория располагается в центральной части Кыштыма: от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной речки Кыштымка начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) на восток до улицы Республики, 10 (здание бывшей прогимназии). По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

Вторая территория, попавшая в голосование, также находится в центральной части Кыштыма: от моста по улице Республики в районе библиотеки им. Б. Е. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной занимает территорию от моста по улице Республики до земельного участка по улице Кооперативной, 7, и ограничена с северной стороны внутриквартальным проездом. Правобережная часть (с южной стороны) - от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.