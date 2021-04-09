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Работники Кыштымской мебельной фабрики первыми среди предприятий вышли на весенний субботник

Вчера, 12:48 Категория: Общество
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Об этом сегодня на оперативном совещании при главе округа сообщила и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова.

 

По её словам, коллектив мебельной фабрики очистил от прошлогодней листвы и мусора прилегающую к своему предприятию территорию площадью свыше пятисот квадратных метров.

 

– С этой недели мы начнём объезд города, чтобы посмотреть, где и как приводятся в порядок территории, – подчеркнула Екатерина Сергеевна. – Большую работу проводит муниципальное предприятие «Дорсервис»: они ежедневно убирают мусор вдоль обочин. Работа продолжается.

 

Сегодня на субботник вышли также работники Кыштымводоканала, обособленного подразделения «Челябкоммунэнерго» и ряда других организаций.

 

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева призвала привести в порядок улицы города, а также посёлков в кратчайшие сроки. На следующей неделе, 24 апреля, состоится Всероссийский весенний субботник. В этот день будут очищаться от мусора общественные территории, не закреплённые за предприятиями и организациями.

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Теги: Кыштым мебельная фабрика субботник водоканал очистка улиц уборка

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