Три двойни родились в Кыштыме с начала года

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Столько же двоен родились в нашем городе за весь прошлый год. В феврале и апреле 2021 года на свет появились мальчики, а в марте – брат и сестра.

Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, в двух случаях двойняшки стали первыми детьми в семьях, ещё одна кыштымская семья стала многодетной благодаря рождению двойни. В первом квартале этого года третий или последующий ребёнок родились в 23 семьях.

По словам начальника отдела ЗАГС Марины Шуваловой, с января по март включительно выдано 69 свидетельств о рождении. Самыми популярными именами для мальчиков стали Иван и Дмитрий. Девочек родители чаще называли Викториями и Евами. Среди редких имён – Лукерия, Инесса и Мишель.

Добавим, благодаря мерам государственной поддержки и социальным выплатам семьям, воспитывающим детей, за последнее десятилетие в Кыштыме практически вдвое увеличилось количество многодетных семей, с 226 в 2010 году до 412 в прошлом году. Значительно снизилось количество актов об установлении отцовства, что свидетельствует об уменьшении регистрации рождения детей родителями, которые не состоят в браке. Не регистрируются факты отказа от новорождённых, в четыре раза уменьшилась количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в семьи.

В 2020 году в Кыштыме родились 357 детей. В рамках реализации национального проекта «Демография» областное единовременное пособие при рождении ребёнка выплачено 266 кыштымским семьям.