Кыштым назван в числе российских городов с благоприятной городской средой

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Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды по итогам 2020 года. Общее количество городов с благоприятной городской средой в нашей стране достигло 375. Среди них оказался и Кыштым.

В 2020 году индекс подсчитан для 1 116 российских городов. Среднее значение индекса качества городской среды по России составило 177 баллов. Положительная динамика за минувший год отмечена по половине критериев. В их числе – цифровые сервисы, уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение, освещение и уровень внешнего оформления городского пространства, количество точек притяжения для населения.

Индекс разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка», чтобы оценивать качество среды и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Этот интегральный показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году.

Индекс качества городской среды измеряется в баллах и позволяет понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь. Так, каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше – о в целом благоприятной. Наш город оценивался среди городов с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек. Кыштым набрал 190 баллов, что на 4 балла выше, чем годом ранее. Вместе с тем, работы ещё в этом направлении в городе предстоит очень много.

Один из критериев – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. Диалог с жителями и обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства. Широкое вовлечение горожан в процессы, связанные с повышением качества городской среды, способно оказать влияние на преобразования по любому из индикаторов. Чтобы систематизировать опрос граждан, дать возможность принимать участие в благоустройстве, в 2021 году запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru. На сайте будет собран перечень возможных территорий к благоустройству в конкретном городе. Проект, который наберёт наибольшее число голосов, попадёт в список на благоустройство на следующий год.

В нашем регионе высокие результаты показали девять городов:

Магнитогорск;

Озёрск;

Снежинск;

Троицк;

Южноуральск;

Трёхгорный;

Сатка;

Кыштым;

Чебаркуль.