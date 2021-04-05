В Кыштыме ремонт дорог начнётся сразу, как только позволит погода

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В первоочередном порядке будут отремонтированы участки дорог, требующие оперативного внимания, а также дороги по маршрутам следования традиционных легкоатлетических эстафет, которые пройдут на Нижнем и Верхнем Кыштыме 24 апреля и 1 мая соответственно. Дата начала работ зависит от погодных условий.



В настоящее время управление городского хозяйства вместе с подрядчиками проводят весеннее обследование и ревизию объектов, выполненных в предыдущие годы. Устранять дефекты, которые были выявлены после зимнего сезона, подрядчики будут за свой счёт в рамках гарантийных обязательств – там, где сроки ещё актуальны.

Комиссионно обследуются и участки, где есть обращения жителей по образовавшимся после таяния снега выбоинам на дорогах. Также организован объезд внутридворовых территорий, где управляющими компаниями выполнялись работы по благоустройству. Так, на улице Дёмина, 12 имеется дефект асфальтового покрытия на парковке из-за проседания грунта, устранить замечания подрядчику необходимо и во дворе дома №1 на улице Бажова.



По итогам конкурсных процедур работы по текущему ремонту выполнит ООО «Дороги Плюс». По данным управления городского хозяйства, в этом году на аукцион подали заявки пять участников. Снижение стоимости работ в ходе аукциона произошло на 25 процентов и составит два миллиона 860 тысяч рублей. Финансирование текущего ремонта осуществляется из местного бюджета. По словам исполняющего обязанности начальника УГХ Екатерины Власовой, средства экономии будут также направлены на текущий ремонт дорог.



В этом году по решению жителей будет отремонтирована улица Республики протяжённостью около двух километров. Кроме того, продолжится второй этап реконструкции гидротехнического сооружения. В ходе работ будет произведён демонтаж полотна моста на улице Республики, движение транспорта на данном участке будет закрыто, поэтому подрядчикам необходимо скоординировать графики производства работ и на ГТС, и на дорожной сети.

