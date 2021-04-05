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Жителям Кыштыма предлагают заработать на незаконно хранящемся у них оружии

Вчера, 11:28 Категория: Общество
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На территории Кыштымского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2021».

Если у Вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы или оружие с нарушением сроков перерегистрации, и вы хотите добровольно сдать его за вознаграждение – необходимо обратиться в полицию города Кыштыма.

Всё сданное оружие проверяется и в случае, если оно не было использовано в противоправных целях, граждане получат денежное вознаграждение. Также за добровольную сдачу огнестрельного оружия и боеприпасов граждане освобождаются от уголовной ответственности за его незаконное хранение.

Желающие сдать оружие могут обратиться в дежурную часть полиции по адресу: улица Красной Звезды, 97 или по телефонам: 02, 102, 4-46-61.


Профилактическое мероприятие будет проходить до первого ноября 2021 года.

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Теги: Кыштым оружие профилактика полиция

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