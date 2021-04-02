Сегодня в Кыштыме состоится первая комиссия в рамках весенней призывной кампании

Сегодня, 14:41 Категория: Общество

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Об этом сегодня на расширенном оперативном совещании при главе округа сообщил военный комиссар по Кыштыму и Карабашу Алексей Щедрин.

По его словам, нынешней весной в Вооружённые Силы РФ отправятся более 50 наших земляков. Сегодня, 5 апреля, в Кыштыме проходит первая медицинская призывная комиссия.

К слову, осенняя кампания прошла в Кыштыме на высоком уровне и со строгим соблюдением всех мер безопасности в связи с новой коронавирусной инфекцией. Осенью военный комиссариат по Кыштыму и Карабашу выполнил план на 104 процента. На призывные комиссии были вызваны 264 человека. Из них 21 юноша «списан» по болезни, 57 отправились на срочную службу, остальные получили отсрочку по учёбе.