В Кыштыме в этом году будет реализовано пять инициативных проектов жителей

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Конкурсная комиссия рассмотрела инициативные проекты жителей, которые будут реализованы уже в этом году. В конце марта в администрации округа состоялась презентация проектов. В роли спикеров выступили сами инициаторы выдвинутых на конкурс идей.



Конкурсной комиссии были представлены к обсуждению семь проектов жителей. С 12 по 17 марта инициативы были опубликованы на портале «Активный житель 74», и кыштымцы могли проголосовать за понравившиеся идеи. Напомним, инициативное бюджетирование в Челябинской области реализуется впервые. Это форма непосредственного участия жителей в решении актуальных общегородских вопросов. Важно, что приоритеты расставляют сами жители, и всё зависит только от их активности. Для реализации лучших идей в Кыштыме губернатор Алексей Текслер на 2021 год выделил 8 миллионов 386 тысяч рублей.



Конкурсная комиссия отбирала инициативы, исходя из заинтересованности жителей, правильности оформления и времени подачи заявки, результатов онлайн-голосования. Немаловажный критерий – трудовое или финансовое участие самих горожан, которые хотят благоустроить свои территории или реализовать социальные проекты. Комиссия рассмотрела все проекты и выставила баллы в соответствии с критериями отбора, которые установлены областным законом об инициативном бюджетировании.



Победителем признан проект по замене периметрального ограждения территории средней школы №1. Его поддержали и более 80 процентов участников голосования на портале «Активный житель 74». По пятнадцать баллов набрали проекты: обустройство тротуара к средней школе №1 и вдоль детского сада №18 (напротив дома №5 на улице Горелова»), благоустройство территории «Библиотеки семейного чтения» на улице Красной Звезды, приобретение оборудования для комнаты досуга для жителей посёлка Увильды. Проект благоустройства и организации детского досуга на территории детсада №13 в посёлке Слюдорудник набрал четырнадцать баллов. Все они будут реализованы в этом году в рамках выделенных из областного бюджета средств.



Не прошёл конкурсный отбор проект благоустройства территории школы №9 в посёлке Слюдорудник, инициаторы отказались от онлайн-голосования, что не позволило команде заработать дополнительные баллы. Не набрал достаточного количества баллов и проект по мемориальному комплексу, который жители предложили установить на земельном участке при слиянии улиц Комарова и Пушкина. Предлагаемый проект не подкреплён сметой, не учтены затраты на выполнение работ по подключению объекта к сетям электроснабжения, не предусмотрено трудовое или финансовое участие самих горожан в реализации проекта. Размещение объекта вблизи дороги не согласовали и в ГИБДД.



Следующий этап – это заключение соглашений с правительством Челябинской области и выделение средств на реализацию инициативных проектов жителей, поддержанных конкурсной комиссией.