В полиции Карабаша назначен новый временно исполняющий обязанности начальника

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Начальник межмуниципального отдела МДВ России «Кыштымский» полковник полиции Юрий Добрецкий представил личному составу отделения полиции «Карабашское» нового временно исполняющего обязанности начальника – майора полиции Игоря Корнилова (на фото справа).



Игорь Корнилов в органах внутренних дел с 2001 года, начинал работу в должности милиционера роты ППС, до назначения на должность врио начальника являлся оперуполномоченным межрайонного отдела №1 (дислокация г. Кыштым) Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.



Юрий Добрецкий выразил уверенность, что новый руководитель справится с поставленными задачами и сможет решить те вопросы, которые сегодня стоят перед коллективом территориального органа внутренних дел. Пожелал Игорю Корнилову успехов и выразил уверенность в том, что ему удастся вывести результаты оперативно-служебной деятельности в Карабаше на новый и качественный уровень.