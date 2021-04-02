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В полиции Карабаша назначен новый временно исполняющий обязанности начальника

Сегодня, 11:01 Категория: Общество
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Начальник межмуниципального отдела МДВ России «Кыштымский» полковник полиции Юрий Добрецкий представил личному составу отделения полиции «Карабашское» нового временно исполняющего обязанности начальника – майора полиции Игоря Корнилова (на фото справа).

Игорь Корнилов в органах внутренних дел с 2001 года, начинал работу в должности милиционера роты ППС, до назначения на должность врио начальника являлся оперуполномоченным межрайонного отдела №1 (дислокация г. Кыштым) Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.

Юрий Добрецкий выразил уверенность, что новый руководитель справится с поставленными задачами и сможет решить те вопросы, которые сегодня стоят перед коллективом территориального органа внутренних дел. Пожелал Игорю Корнилову успехов и выразил уверенность в том, что ему удастся вывести результаты оперативно-служебной деятельности в Карабаше на новый и качественный уровень.

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Теги: Карабаш полиция начальник Кыштым

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