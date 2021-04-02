В Кыштыме внедряется автоматическая система фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения

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В Кыштымском городском округе продолжается реализация проекта «Умный город», одним из направлений которого является внедрение автоматической системы фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в целях сокращения аварийности на дорогах.

– В пилотном режиме мы завершили установку первой видеокамеры на пешеходном переходе по улице Ленина. На данном участке находятся два образовательных учреждения – Кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа и Дом детского творчества. Нарушения будут фиксироваться и направляться в региональный центр, – рассказывает Елена Зарубина, заместитель главы Кыштымского городского округа по информационным технологиям.

Средства видеофиксации уже доказали свою эффективность в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. Место их размещения определяется по согласованию с ГИБДД. При этом учитываются наиболее аварийные участки и места, где фиксируется наибольшее количество нарушений правил водителями и пешеходами. Установкой видеокамер занимаются специалисты Челябинского радиозавода «Полёт» и предприятие Госкорпорации «Ростех».

– Комплексы автоматической фото и видеофиксации «Призма» фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешехода на пешеходном переходе. Комплексы работают на основе нейросетевой видеоаналитики, где идентифицируются различные алгоритмы. К примеру, проезд автомобиля и переход проезжей части пешеходом. Если их траектории пересекаются, то комплекс фиксирует нарушения правил дорожного движения, – отметила заместитель директора Центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» Кира Глебова.

Фиксация нарушений ПДД будет осуществляться в круглосуточном режиме.