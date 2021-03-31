Известная актриса и уроженка Кыштыма Инга Оболдина выступит в Совете Федерации России в рамках культурной программы Челябинской области

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Фото представлено пресс-службой губернатора Челябинской области.

Напомним, в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. В рамках этого мероприятия в Совете Федерации в Москве открылась выставка, посвящённая промышленному, туристическому, культурному и аграрному потенциалу Южного Урала. Возглавляет делегацию региона губернатор Алексей Текслер.

Выставка расположена на 170 квадратных метрах, более 200 экспонатов представляют 46 предприятий региона. Посетители оценят продукцию металлургических и машиностроительных предприятий Челябинской области. На стендах можно увидеть золото, серебро, медь от Русской медной компании и Кыштымского медеэлектролитного завода. Гости выставки также смогут ознакомиться с туристическим потенциалом региона.

А в культурной программе экспозиции Южного Урала примет участие заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино, режиссёр, уроженка Кыштыма Инга Оболдина. В её исполнении прозвучат стихи южноуральского поэта Константина Рубинского.