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Известная актриса и уроженка Кыштыма Инга Оболдина выступит в Совете Федерации России в рамках культурной программы Челябинской области

Сегодня, 12:41 Категория: Общество
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Фото представлено пресс-службой губернатора Челябинской области.

 

Напомним, в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. В рамках этого мероприятия в Совете Федерации в Москве открылась выставка, посвящённая промышленному, туристическому, культурному и аграрному потенциалу Южного Урала. Возглавляет делегацию региона губернатор Алексей Текслер.

 

Выставка расположена на 170 квадратных метрах, более 200 экспонатов представляют 46 предприятий региона. Посетители оценят продукцию металлургических и машиностроительных предприятий Челябинской области. На стендах можно увидеть золото, серебро, медь от Русской медной компании и Кыштымского медеэлектролитного завода. Гости выставки также смогут ознакомиться с туристическим потенциалом региона.

 

А в культурной программе экспозиции Южного Урала примет участие заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино, режиссёр, уроженка Кыштыма Инга Оболдина. В её исполнении прозвучат стихи южноуральского поэта Константина Рубинского.

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Теги: Россия Совет Федерации Челябинская область Алексей Текслер Инга Оболдина

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