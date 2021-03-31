Жителей Кыштыма приглашают на встречу с космонавтом, Героем России Евгением Тарелкиным

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Проект «Расскажи мне о космосе…» будет представлен в кинотеатре «Континент Синема», расположенном в ТРЦ «Медь» города Карабаш.

Зрителей ожидают показ документального фильма, живой диалог с Евгением Тарелкиным и автограф-сессия для детей. Космонавт поделится историей о том, как он прошёл нелёгкий путь от мечты до орбиты.

Уникальное мероприятие состоится в канун 60-летия со дня первого полёта человека в космос, 10 апреля. Начало сеанса в 13:00. Билеты уже доступны на официальном сайте и в мобильном приложении кинотеатра https://kontinent-cinema.ru/?city=karabash

Евгений Тарелкин возглавляет подготовку экспедиции на Луну, запланированную на 2026 год. А много лет назад он был обычным мальчишкой из посёлка Первомайский Читинской области, который грезил о полёте к далёким звездам. Мечта зародилась неслучайно: перед мальчиком всегда был пример отца – военного парашютиста-испытателя, будущего Героя Российской Федерации Игоря Тарелкина.

Символично, что даже школа в Щелковском районе Московской области, в которой учился Евгений, носила имя Юрия Гагарина. Но дорога к звёздам, как это всегда бывает у настоящих героев, оказалась непростой. Ей предшествовали долгие годы обучения, тренировок, переживаний о том, возьмут ли в долгожданный полёт.

Наконец, в возрасте 38 лет Евгений Игоревич в составе международного экипажа стал участником космической экспедиции на МКС. Евгения Тарелкина, его коллегу – россиянина Олега Новицкого и американца Кевина Форда 23 октября 2012 года доставил на Международную космическую станцию корабль «Союз-ТМА-06М».

В Карабаше Евгений Тарелкин продемонстрирует зрителям собственные фото и видео, сделанные на орбитальной станции. И, конечно же, поделится незабываемыми впечатлениями о своём 143-дневном пребывании на орбите Земли.

Посетителей также ожидает выставка картин художника-космиста Анастасии Тимофеевой. В ходе показа состоится розыгрыш призов. А ещё космонавт приоткроет зрителям тайну о первом в истории человечества полёте на Луну.

Ждём вас в торгово-развлекательном центре «Медь» по адресу:

г. Карабаш, улица Металлургов, 4.