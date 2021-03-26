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В Кыштыме «добродетели» предлагают пожилым людям пожарную сигнализацию почти в 20 раз дороже её стоимости

Сегодня, 15:14 Категория: Общество
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Об этом сегодня в соцсетях жителей Кыштымского городского округа предупредил инспектор отдела надзорной деятельности № 16 Владимир Беспалов.

            

По его словам, по квартирам, где проживают пенсионеры, ходят незнакомцы и предлагают пожарную сигнализацию за 19 тысяч рублей.

 

– Это обман, – предупреждает инспектор. – Стоимость датчика (пожарного дымового извещателя) – от 100 до одной тысячи рублей. Предупредите своих близких!

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Теги: Кыштым пожарный извещатель обман

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