В Кыштыме «добродетели» предлагают пожилым людям пожарную сигнализацию почти в 20 раз дороже её стоимости

Сегодня, 15:14 Категория: Общество

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Об этом сегодня в соцсетях жителей Кыштымского городского округа предупредил инспектор отдела надзорной деятельности № 16 Владимир Беспалов.

По его словам, по квартирам, где проживают пенсионеры, ходят незнакомцы и предлагают пожарную сигнализацию за 19 тысяч рублей.

– Это обман, – предупреждает инспектор. – Стоимость датчика (пожарного дымового извещателя) – от 100 до одной тысячи рублей. Предупредите своих близких!