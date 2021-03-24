Кыштымцам напомнили об автономных дымовых пожарных извещателях

Сегодня, 11:33 Категория: Общество

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На территории Кыштымского городского округа наблюдается рост числа пожаров и последствий от них.

Сегодня ночью произошёл пожар в частном жилом доме по улице Каслинской, в результате которого одна женщина погибла, одна женщина получила ожоги кистей рук третьей степени тяжести, девочка 10 лет отравилась угарным газом и сейчас находится в больнице вместе со своей сестрой 16 лет, которая также получила отравление угарным газом и ожоги кистей рук третьей степени тяжести.

За текущий период 2021 года произошло 25 пожаров, на которых три человека погибли и ещё трое получили травмы.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнём, неисправность отопительной печи и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения, а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

На сегодняшний день дымовые автономные пожарные извещатели являются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению травмирования и гибели людей на пожарах.

Этот прибор может спасти людям жизнь благодаря подаче определённого сигнала, услышав который люди вовремя узнают о возникновении возгорания в помещении и смогут быстро покинуть его. Датчик представляет собой простой автономный прибор, внутри которого находится специальная дымовая камера. Извещатель срабатывает на дым или токсические вещества, опасные для жизни.

Установка данных извещателей позволит своевременно оповестить жителей дома о пожаре и в разы снизит вероятность гибели или травмирования людей при возникновении экстренной ситуации.

Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и домах следует устанавливать по одному в каждом помещении, как правило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Их не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).

Извещатель крепится к потолку при помощи 2-х саморезов, не имеет ни каких проводов. Элемент питания батарейка типа «крона».

В случае возгорания и задымления помещения, датчик подаёт достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал. Наиболее пожароопасными помещениями являются кухни, автогаражи, места, где установлена бытовая техника. Рекомендуем установку автономного пожарного извещателя в детских комнатах.

Конечно, это не говорит, что установив извещатель, можно позабыть о правилах пожарной безопасности. Наоборот, чтобы извещатель вас не беспокоил, устраните все неполадки дома и живете спокойно, а главное – безопасно!

НАПОМИНАЕМ

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту:

- не перекаливайте отопительные печи, следите за состоянием печи и дымоходов;

- не перегружайте электросеть и не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра (особенно обогреватели);

- соблюдайте правила использования и эксплуатации газового оборудования;

- осторожно пользуйтесь открытым огнем;

- следите за состоянием электропроводки;

- не оставляйте детей без присмотра.

Помните, от Ваших действий или бездействия могут зависеть Ваша жизнь и жизнь близких Вам людей.