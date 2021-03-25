Губернатор Алексей Текслер провёл рабочую встречу с региональным уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко

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В ходе совещания обсудили основные вопросы, с которыми обращались южноуральцы в период пандемии, а также подвели итоги работы уполномоченного за прошлый год.



– Прошедший год был непростым, к вам поступало немало жалоб от жителей нашей области, вы активно включились в разрешение проблемных вопросов, вызванных в том числе пандемией коронавируса. И не только. Знаю, что вы сами выезжаете в территории и проводите личный прием. Важнейшая составляющая работы уполномоченного – это постоянное личное взаимодействие с тем, кто обращается, – отметил Алексей Текслер.



По итогам работы уполномоченного по правам человека в Челябинской области за прошлый год отмечено увеличение на 28% числа обращений в сфере социального обеспечения. Обращения на эту тему составляют более половины от общего числа заявлений в адрес уполномоченного.



– Очень много новых мер социальной поддержки со стороны государства в прошлом году получили многодетные семьи, безработные и другие категории граждан, с этим связан и рост числа обращений по данному направлению, – пояснила Юлия Сударенко.



Второе место по численности занимают обращения, связанные с гарантиями прав человека в уголовном и административном судопроизводстве, а также в деятельности правоохранительных органов. По этой категории в прошлом году отмечено снижение на 15%.



По ряду направлений отмечено снижение обращений. Количество заявлений по вопросам здравоохранения, несмотря на пандемию коронавируса, возросло лишь на 15,5%. На 28% меньше жалоб поступило по теме кредитования. На 85% снизилось число обращений от обманутых дольщиков.



– Рад слышать, я лично вовлечён в решение проблемы обманутых дольщиков. Большое количество сложностей в этой части удалось решить, более 20 домов сейчас находятся в достройке. Вместе с фондом ДОМ.РФ мы выделяем средства для достройки домов, продолжим эту работу и дальше, – отметил Алексей Текслер.



Также Юлия Сударенко выразила благодарность губернатору, что после предыдущей встречи реализуются многие обсуждавшиеся инициативы. В частности, началась работа по созданию мемориального комплекса на «Золотой горе» в Челябинске.



В ходе встречи Юлия Сударенко озвучила ряд инициатив по организации реабилитации для чернобыльцев и инвалидов, выделению жилья для детей-сирот, переселению жителей региона из ветхо-аварийного жилья и ресоциализации осужденных после освобождения, а также заявила о создании экспертного совета по делам инвалидов при уполномоченном.