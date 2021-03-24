На Южном Урале жертвы домашнего насилия могут получить квалифицированную помощь

Сегодня, 17:02 Категория: Общество

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Жители Челябинской области, пострадавшие от домашнего насилия, могут обратиться за помощью по телефонам доверия. Для детей и подростков работает Общероссийский единый телефон доверия 8-800-2000-122. Взрослые могут получить профессиональную помощь по номеру 8 (351) 735-51-61.

Психологическую и информационную поддержку детям и подросткам оказывают профессиональные психологи, прошедшие специальную подготовку. Они помогут разобраться в себе, найти собственные ресурсы для выхода из сложившейся трудной жизненной ситуации, найти свою цель в жизни. С консультантом «Телефона доверия» можно поделиться любой проблемой, которая волнует ребенка, здесь его внимательно выслушают, окажут необходимую помощь и эмоциональную поддержку. При обращении ребенок имеет право сохранить в тайне свое имя, местонахождение и любую другую информацию, а также в любой момент прервать разговор. Они могут быть уверены, что содержание беседы не разглашается. Помощь консультантов «Телефона доверия» доступна круглосуточно.

На базе Кризисного центра Челябинска работает «Телефон доверия для взрослых» для оказания экстренной психологической помощи гражданам по телефону. В службу можно обратиться для получения консультации по сложным вопросам, обсуждение которых в рамках личной беседы бывает затруднительно. Если человек находится в сильном стрессе, испытывает острое чувство тоски и тревоги, а также различного рода проблемы, которые в данный момент кажутся неразрешимыми, он может обратиться за поддержкой по телефону. Обратиться в любое время (и даже ночью) в службу может любой желающий. На другом конце провода работают квалифицированные психологи. Основной принцип их работы — доступность, анонимность, конфиденциальность. Это значит, что клиента внимательно выслушают, окажут поддержку, кроме того, будет сохранена тайна разговора.

Помимо этого на базе кризисного центра в Челябинске работает служба экстренного реагирования для профилактики и своевременного выявления проблем семей с детьми на ранней стадии неблагополучия, оказания им адресной социально-психологической помощи, направленной на восстановление благоприятной семейной среды.

Основные направления деятельности службы экстренного реагирования – это работа со случаями домашнего насилия, суицида, тяжелыми жизненными ситуациями; профилактика семейного неблагополучия (плановые социально-психологические патронажи); профилактика отказов от новорожденных детей; защита прав несовершеннолетних детей при проведении следственных мероприятий. Чтобы обратиться за помощью, достаточно позвонить по номеру: 8(351) 735-51-53.

На официальном сайте Кризисного центра crisiscenter74.ru и в группе ВКонтакте можно ознакомиться с профессиональными статьями специалистов центра.