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В посёлке Увильды Кыштымского городского округа временно не функционирует отделение почты

Вчера, 14:12 Категория: Общество
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Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.

 

Уточняется также, что такая мера вынужденная. Закрытие с 23 марта отделения связи связано с уходом на больничный начальника данного подразделения.



С сегодняшнего дня отделение почтовой связи имеет статус временно нефункционирующего. Об этом говорится в письме начальника Кыштымского почтамта Татьяны Шувариной на имя главы Кыштымского городского округа.

 

Как заверили в почтамте, доставка корреспонденции и пенсии жителям поселка Увильды будет осуществляться почтальоном согласно графику. Для получения иных услуг жителям необходимо обращаться в другие отделения почтовой связи, находящиеся на территории Кыштымского городского округа.

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Теги: Кыштымский округ посёлок Увильды почтовое отделение

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