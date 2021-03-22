В посёлке Увильды Кыштымского городского округа временно не функционирует отделение почты

Вчера, 14:12 Категория: Общество

284

0

Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.

Уточняется также, что такая мера вынужденная. Закрытие с 23 марта отделения связи связано с уходом на больничный начальника данного подразделения.





С сегодняшнего дня отделение почтовой связи имеет статус временно нефункционирующего. Об этом говорится в письме начальника Кыштымского почтамта Татьяны Шувариной на имя главы Кыштымского городского округа.

Как заверили в почтамте, доставка корреспонденции и пенсии жителям поселка Увильды будет осуществляться почтальоном согласно графику. Для получения иных услуг жителям необходимо обращаться в другие отделения почтовой связи, находящиеся на территории Кыштымского городского округа.