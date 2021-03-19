Полицейские Кыштыма проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор»

Вчера, 11:58 Категория: Общество

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С 22 по 31 марта на территории Кыштымского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Его цель – осуществление административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, профилактика умышленных преступлений.



С данной категорией граждан на регулярной основе проводится профилактическая работа. Каждый поднадзорный неоднократно проверяется по месту жительства. Некоторым запрещено появляться в местах проведения массовых мероприятий, покидать пределы района без соответствующего разрешения со стороны органов внутренних дел, а также покидать место жительства, как правило, с 22:00 до 6:00 часов.



В Кыштыме на сегодняшний день под административным надзором состоит 78 человек.



За несоблюдение ограничений, установленных судом, поднадзорное лицо привлекается к административной ответственности по статье 19.24 КоАП РФ – «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», которая предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток. Лица, уклоняющиеся от административного надзора, привлекаются к ответственности по статье 314.1 Уголовного кодекса РФ – «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до одного года.



Если вам известно о нарушении ограничений поднадзорным лицом, сообщите по телефонам дежурной части кыштымской полиции по номерам – 4-46-61 или 02.