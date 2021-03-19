Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Полицейские Кыштыма проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор»

Вчера, 11:58 Категория: Общество
456
0

С 22 по 31 марта на территории Кыштымского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Его цель – осуществление административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, профилактика умышленных преступлений.

С данной категорией граждан на регулярной основе проводится профилактическая работа. Каждый поднадзорный неоднократно проверяется по месту жительства. Некоторым запрещено появляться в местах проведения массовых мероприятий, покидать пределы района без соответствующего разрешения со стороны органов внутренних дел, а также покидать место жительства, как правило, с 22:00 до 6:00 часов.

В Кыштыме на сегодняшний день под административным надзором состоит 78 человек.

За несоблюдение ограничений, установленных судом, поднадзорное лицо привлекается к административной ответственности по статье 19.24 КоАП РФ – «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», которая предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток. Лица, уклоняющиеся от административного надзора, привлекаются к ответственности по статье 314.1 Уголовного кодекса РФ – «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до одного года.

Если вам известно о нарушении ограничений поднадзорным лицом, сообщите по телефонам дежурной части кыштымской полиции по номерам – 4-46-61 или 02.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым полиция Надзор профилактика преступлений

Похожие публикации:

Сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Надзор»

Кыштымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Город»

В Кыштыме усилят надзор за бывшими заключёнными

Нарушили закон – сидите дома!

Проверят ночным дозором

Комментарии:

Добавить