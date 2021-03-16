Жителя Кыштыма отправили в ожоговый центр Кургана с помощью санавиации

Вчера, 16:24 Категория: Общество

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Впервые с вертолётной площадки Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева санавиация отправилась не в Челябинск, а в Курганскую областную больницу.

Именно там согласились принять на госпитализацию для лечения 44-летнего жителя Кыштыма с глубоким обморожением ног. Несколько недель пациент находился в травматологическом отделении кыштымской больницы. Ещё в феврале мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, целую ночь провёл на улице. Когда наутро его обнаружили и доставили в больницу с обмороженными ногами, врачи не давали никаких прогнозов. Мужчине была проведена операция и восстанавливающая терапия.

По прогнозам врачей, есть все шансы сохранить обе ноги и не допустить их ампутации. Теперь сложные операции предстоит провести курганским специалистам.