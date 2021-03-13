Бывшие супруги делят известный на всю Россию и за её пределами санаторий «Увильды», расположенный неподалёку от Кыштыма

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по заявлению теперь уже бывшего директора санатория «Увильды» Александра Мицукова. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области, дело возбуждено по статье «Мошенничество», причём совершённое в особо крупном размере.

Мицуков уверен: его бывшая жена Инга оформила фиктивное заявление, по которому он якобы добровольно отказался от принадлежавших ему 70 процентов доли ООО «ЮжуралПродукт» – компании, которой сейчас принадлежит 49 процентов акций известного санатория. Еще 51 процентом курорта владеет сын бизнесмена.

В свою очередь, Инга заявляет, что уголовное дело сфабриковано, а в 2014 году её тогда ещё муж действительно подписал все документы добровольно, а разводиться они не собирались.

Александр Мицуков прокомментировал сайту 74ру уголовное дело и заявил, что его супруга, с которой он сейчас разводится, обманным путём присвоила себе весь курорт.

– Я не являюсь владельцем и лишён возможности управлять курортом «Увильды» и развивать его в связи с тем, что в 2014 году моя супруга фальсифицировала от моего имени заявление о том, что я выхожу из общества «ЮжуралПродукт» (это ООО – собственник всего комплекса курорта. – Прим. ред.) и безвозмездно отказываюсь от 70 процентов доли «ЮжуралПродукта». Доля была переоформлена на супругу, – утверждает Александр Мицуков. – Оригинал заявления от моего имени она заверила у нотариуса и уничтожила, а копия была сдана в налоговую. Все эти годы создавала видимость, что я являюсь полноправным собственником курорта. Группа лиц – юрист курорта Евгений Краснов, директор общества Марина Шелихова и сама Инга Александровна – хранили эти обстоятельства в тайне, подсовывая мне ложные документы, организовывая собрания участников общества. Обо всём этом я узнал лишь в прошлом году, когда она сместила меня с должности руководителя курорта. Также я обнаружил, что идёт утечка финансов из курорта.

На днях в офисах санатория и дома у всех участников уголовного дела прошли обыски.

Юрист бизнесмена Ирина Печурина объяснила, что Александр Мицуков являлся собственником 70 процентов доли ООО «ЮжуралПродукт». Оставшиеся 30 процентов были оформлены на супругу Ингу. В прошлом году вскрылось, что 70 процентов ООО не принадлежат Мицукову с октября 2014 года. Предприниматель об этом не знал. Полным владельцем курорта оказалась его жена.

Александр Мицуков по данным фактам подал заявления в правоохранительные органы, которые объединены в одно производство. В МВД подтвердили, что идёт работа по делу.

Свою правду 74 ру рассказала и сама Инга Мицукова. Она утверждает, что уголовное дело о мошенничестве сфабриковано.

– В рамках уголовного дела расследуется следующая ситуация: Александр Фёдорович сперва заявил, что его доля была переоформлена при помощи его поддельной подписи, потом сказал, что подпись перенесена, – говорит Инга. – Когда участник выходит из состава учредителей, проводится собрание – у нас есть протокол собрания. Пишется заявление, которое заверяется нотариально. Мы его заверили. Генеральный директор компании, на тот момент Марина Шелихова, занесла все документы в налоговую инспекцию. Вся процедура у нас была соблюдена полностью, подчёркиваю, что имеются все документы, нотариально заверенные. То, что он говорит, что у него есть почерковедческая экспертиза, это неправда. Все заключения сфальсифицированы.

Каждый из бывших супругов будет отстаивать свою правоту. Но всё же точку в этой запутанной истории предстоит поставить следствию.