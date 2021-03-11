Кыштымцы проводили зиму песнями, блинами и играми

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В минувшую субботу, 13 марта, на главной площади города состоялись Проводы русской зимы.

Впервые в этом году на площади Карла Маркса разместились восемь спортивных площадок, подготовленных работниками ФСК Кыштыма, а в парке усадьбы Демидовых – сытные шкворчащие ряды. От палаток вкусно тянуло дымком плова и шашлыка, для детворы готовили сахарную вату и попкорн. Какая же Масленица без блинов? И хотя их было гораздо меньше, чем шашлыков, блинчики предлагали на любой вкус – простые, со сгущёнкой, с начинками – сырной, мясной, ассорти…

Отбоя от жителей и гостей города не было и на спортплощадках. Все желающие с удовольствием метали валенки в кольцо, «бились» мешками на деревянном буме, демонстрировали меткость в дартсе и кольцебросе. Не обошлось и без тягания гири. В этом состязании продемонстрировали силу и выносливость 37 человек.

Абсолютным победителем в жиме гири стал Евгений Гладков. Он поднял снаряд 105 раз. На втором месте Максим Михалёв с результатом 100 поднятий, на третьем месте – Максим Пряхин. Он отжал гирю 90 раз.

Кульминацией спортивных развлечений стало покорение масленичного столба. Правда, в этом году он оказался высоким как никогда – не девять-десять метров, как раньше, а все двенадцать! Неудивительно, что добраться до вершины долго никто не мог. Наконец, первым на столб залез Максим Колупаев. Ему и достался главный приз – живой петух.

Празднование Масленицы закончилось сожжением соломенного чучела. В этом году ритуал исполнили гости из города Челябинска – фаер-группа «Pandorum» удивила публику ярким огненным шоу.

В предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий» мы подробнее расскажем о праздновании Масленицы, а также расскажем, как провожают зиму жители улицы Куйбышева. Не пропустите свежий номер газеты в пятницу, 19 марта.