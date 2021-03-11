В Кыштыме за неделю украли две детские коляски
Сегодня, 16:29 Категория: Общество
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В кыштымскую полицию за неделю поступило два заявления от местных жителей, у которых из подъездов многоквартирных домов украли детские коляски.
Одну коляску неизвестные «увели» из подъезда многоквартирного дома на улице Кооперативной, другую – с улицы Металлургов.
Полиция Кыштыма напоминает гражданам несколько правил, которые могут свести к минимуму совершения преступных деяний в отношении имущества:
- не оставляйте велосипеды и коляски в подъездах, около своих домов на ночь;
-по возможности, не оставляйте свое имущество без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго;
-старайтесь оставлять свой велосипед (коляску, снегокат) в поле охвата видеокамер;
- сделайте гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых местах, это поможет опознать вещь, если произошла кража;
- храните документы, полученные Вами в магазине при покупке велосипеда или коляски.