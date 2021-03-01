В кыштымском парке Пушкина обезопасят спуски к воде

2-03-2021, 15:08 Категория: Общество

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Как только установится тёплая погода, в городском парке имени А. С. Пушкина возобновятся работы по благоустройству. Тем самым будут продолжены и поэтапная реконструкция исторического центра Кыштыма, и создание пешеходного туристического маршрута в рамках портфеля проектов «Прошлое – в настоящем и будущем».

Как пояснила и.о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова, изначально из бюджетов всех уровней – федерального, областного и местного – на продолжение благоустройства парка в 2021 году было выделено 2 миллиона 310 тысяч рублей. В ходе торгов сумму удалось снизить на 245 тысяч. Сэкономленные в ходе конкурсных процедур средства также будут направлены на благоустройство города.

Победителем первого аукциона стала ООО Производственно-коммерческая фирма «Кыштымская типография». Помимо выпуска полиграфической продукции, организация осуществляет строительные виды деятельности. Подрядчику предстоит огородить береговую линию невысоким забором в тех местах, где это необходимо. Так, например, в парке есть участки, где велодорожки находятся недалеко от спусков к воде. Для безопасности велосипедистов такие съезды сделают безопасными. В рамках контракта подрядчик должен обустроить спуски к воде в районе скейт-парка и чуть дальше по береговой линии. Речь идёт о лестницах, ведущих к воде. Кроме того, будут выполнены работы по отсыпке щебнем площадки под установку колеса обозрения. На эти работы контрактом предусмотрено 1 миллион 302 тысячи рублей.

Другой подрядчик – ООО «Дороги Плюс» – выполнит в парке работы по обустройству дополнительной тропиночной сети и проезда. Аукцион на проведение соответствующих работ уже также проведён управлением городского хозяйства. По словам и. о. начальника управления Екатерины Власовой, в наиболее оживлённых местах – вблизи детских игровых комплексов и возле амфитеатра — появятся дополнительные дорожки, выложенные тротуарной плиткой. Кроме того, будет обустроен проезд к скейт-площадке, в том числе для машин скорой помощи. На эти цели направят 763 тысячи рублей.