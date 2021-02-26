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Волонтёры Кыштымского медеэлектролитного завода помогли председателю общества глухих расчистить двор её дома от снега

Сегодня, 09:04 Категория: Общество
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Фото взято со страницы группы "Наш КМЭЗ" ВКонтакте.

 

Всего десять минут потребовалось волонтёрам КМЭЗ, чтобы очистить от снега двор председателя кыштымского общества глухих Валентины Ямщиковой. С просьбой помочь ей обратился в волонтёрский штаб металлургов депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Алексей Винцерский.

Как сообщает группа «Наш КМЭЗ» ВКонтакте, Валентина Сергеевна живёт в частном доме. После метели, разыгравшейся 23-24 февраля, сугробы перекрыли подступы к воротам, к колодцу, к хозяйственным постройкам. Женщина кое-как прочистила-протоптала тропинку от крыльца к калитке – на большее сил у неё не хватило.

В минувшую пятницу у дома Валентины Сергеевны высадился целый металлургический десант – аппаратчики цеха электролиза меди Максим Кадошников, Максим НосовЕвгений Парфиров, водитель Дмитрий Семеновых. Вооружившись собственными лопатами, мужчины в два счёта освободили из снежного плена ворота, люк, дорожку к сараю.

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Теги: Кыштым КМЭЗ волонтеры помощь расчистка снега общество глухих

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