Волонтёры Кыштымского медеэлектролитного завода помогли председателю общества глухих расчистить двор её дома от снега

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Фото взято со страницы группы "Наш КМЭЗ" ВКонтакте.

Всего десять минут потребовалось волонтёрам КМЭЗ, чтобы очистить от снега двор председателя кыштымского общества глухих Валентины Ямщиковой. С просьбой помочь ей обратился в волонтёрский штаб металлургов депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Алексей Винцерский.



Как сообщает группа «Наш КМЭЗ» ВКонтакте, Валентина Сергеевна живёт в частном доме. После метели, разыгравшейся 23-24 февраля, сугробы перекрыли подступы к воротам, к колодцу, к хозяйственным постройкам. Женщина кое-как прочистила-протоптала тропинку от крыльца к калитке – на большее сил у неё не хватило.



В минувшую пятницу у дома Валентины Сергеевны высадился целый металлургический десант – аппаратчики цеха электролиза меди Максим Кадошников, Максим Носов, Евгений Парфиров, водитель Дмитрий Семеновых. Вооружившись собственными лопатами, мужчины в два счёта освободили из снежного плена ворота, люк, дорожку к сараю.