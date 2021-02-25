Кыштымские пожарные стали призёрами соревнований по аварийно-спасательным работам

Вчера, 10:54 Категория: Общество

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В Каслинском гарнизоне состоялись соревнования, выявляющие лучшие подразделения, которые наиболее быстро и эффективно проводят аварийно-спасательные работы при ДТП.



– Исходная обстановка на старте соревнований была идентична для всех команд: легковой автомобиль попавший в ДТП, внутри – двое условных пострадавших. Задача: «спасти» людей максимально быстро, эффективно и безопасно, оказать им первую медицинскую помощь и потушить огонь в загоревшемся автомобиле, – рассказал старший инженер отдела организации службы и подготовки пожаротушения Андрей Калачкин.



С результатом 55 минут 43 секунды третье место заняли сотрудники 65 пожарно-спасательной части из Кунашака; показав время 41 минуту 49 секунд. На втором месте – команда 38 пожарно-спасательной части из города Кыштым. Победу, с результатом 19 минут 3 секунды, завоевали сотрудники 60 пожарно-спасательной части из города Касли.



Призёрам вручили грамоты, а победителям ещё и денежный сертификат на приобретение нового кухонного гарнитура в своё подразделение. Также в завершении соревнований всех участников ждала вкусная наваристая шурпа и горячий чай.