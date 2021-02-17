В Кыштыме больше всего родилось Артёмов и Софий

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В Кыштымском городском отделе ЗАГС подвели итоги 2020 года.

Как сообщила «КР» начальник отдела ЗАГС Марина Шувалова, в 2020 году в Кыштымском городском округе было зарегистрировано 356 новорождённых. Из них 185 мальчиков и 171 девочка.

Самым популярным мужским именем в прошлом году стал Артём. Так своих сыновей называли 11 раз. На втором месте – Александр (10 мальчиков с таким именем). Третье место поделили Никита и Тимофей – в 2020 году этими именами нарекли по девять новорождённых.

Среди девочек больше всего оказалось Софий. Так своих дочерей назвали 12 раз. На втором месте – Анна и Ева – по 11. На третьем месте – Мария. Новорождённых с таким именем было зарегистрировано десять.

А вот среди редких имён, которые встречались всего по одному разу – Мартин, Ян, Демьян, Фелиция, Тамара, Людмила и Евдокия.