Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе
Вчера, 12:32 Категория: Общество
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Продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории «65+» с 22 февраля по 7 марта 2021 года. Разрешённое количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60 до 75 процентов.
С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания.
Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.