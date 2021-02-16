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Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе

Вчера, 12:32 Категория: Общество
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Продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории «65+» с 22 февраля по 7 марта 2021 года.    Разрешённое количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60 до 75 процентов.

                       

С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания.

 

Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

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Теги: Челябинская область Алексей Текслер ковид ограничения

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