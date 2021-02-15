Аквапарк станет ближе

Сегодня, 09:15 Категория: Общество

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Правда, только через три года. Такой срок для возведения масштабного объекта определил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Многофункциональное развлекательное пространство появится на Северо-Западе Челябинска, возле ледовой арены «Трактор». Строительство развлекательного центра с игровыми зонами, кафе, ресторанами, магазинами, отелями и офисами потребует инвестиций на сумму в два миллиарда рублей. Согласно информации, озвученной в Доме архитектора, где презентуется проект, в аквапарке будет 15 бассейнов, в том числе крытый глубокий «Релакс бассейн», «Лягушатник» для малышей, «Волновой», а также бассейн под открытым небом на террасе. Кроме того, комплекс подразумевает наличие 13 бань и саун, джакузи.

А пока кыштымцы ездят в екатеринбургский аквапарк «Лимпопо» почти за 200 километров.