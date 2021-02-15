Кыштымские студенты продали печенье, чтобы на врученные деньги накормить бездомных собак

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В Кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа уже четвёртый год реализовывается благотворительный проект «Протяни руку лапам».

Ко Дню Святого Валентина третьекурсники – будущие повара-кондитеры, напекли печенье в виде сердечек, которое менее чем за час распродали по символической цене. Так волонтеры центра «Горячие сердца» и все желающие внесли свою лепту в помощь бездомным животным города.

На собранные средства были приобретены корма для «бездомышей» на передержке. По словам заместителя директора колледжа по воспитательной работе Валентины Щегловой, ранее с помощью участников проекта, студентов, преподавателей и всех неравнодушных жителей Кыштыма, помимо корма, приобретались лекарства, шампуни, миски, когтеточки, лежанки, наполнители и другое, необходимое в уходе за животными. Благотворительный проект продолжен и в этом году.