Известный в России и за её пределами адвокат Александр Трещёв родом из соседнего с Кыштымом города

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Успешный адвокат, эксперт многих телепередач федерального уровня Александр Трещёв родился и учился в Озёрске. Его родители и сегодня проживают бок о бок с нами.

Александр окончил озёрскую школу № 32 в 1978 году. Затем поступил на юридический факультет военного института переводчиков Министерства обороны. По распределению был направлен в Афганистан. Пробыл там с 1987 по 1989 годы адвокатом в военном трибунале: неуставные взаимоотношения, дезертирство, дедовщина – все эти дела шли через него. Трещёв отмечен государственными наградами: советский орден «За службу Родине III степени», афганская «Звезда». После увольнения из армии занялся адвокатской практикой.



В 2012 году он стал одним из продюсеров фильма под названием «Бригада: Наследник». Его девятилетний сын Саша в этом же фильме снялся в роли Вани, наследника главаря «Бригады» Саши Белого.



Александр Трещёв не курит, не употребляет алкоголь, ведёт здоровый образ жизни. Считает, что жизнь должна быть посвящена не только материальному, но и духовному. Он уверен, что материальное изобилие и роскошь не дают рассмотреть, понять некоторые жизненные нюансы, например, свою неправоту.



В инстаграме у Александра Трещёва почти один миллион подписчиков.