В Кыштыме назначен новый председатель городского суда
Вчера, 11:25 Категория: Общество
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Указом президента РФ от 15 февраля 2021 года №90 «О назначении судей федеральных судов» председателем Кыштымского городского суда Челябинской области назначена Наталья Петровна Седышева.
С 1994 года по 2003 год Наталья Петровна работала в должности секретаря судебного заседания Кыштымского городского суда. С 2003 года по 2005-й – в должности помощника судьи Кыштымского городского суда. С 2005 года по 2008 год – в должности помощника председателя суда Кыштымского городского суда.
С 2008 года до назначения на должность председателя суда состояла в должности судьи Кыштымского городского суда Челябинской области.