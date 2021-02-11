Кыштымцев предупреждают о мошенниках, «маскирующихся» под работников центров занятости населения

Вчера, 16:02 Категория: Общество

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Мошенники придумывают всё новые и новые способы обогащения. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники выдают себя за администраторов групп центров занятости населения с целью оказания платных государственных услуг. Втираясь в доверие, они затем просят совершить денежный перевод (на счёт, карту или отдать лично).

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, ни в коем случае не перечисляйте деньги! Предупредите своих знакомых и родственников о том, что так действуют только мошенники. В услуги центра занятости населения оказываются бесплатно!

При возникновении подобной ситуации необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы.

Официальные аккаунты центров занятости населения Челябинской области - https://vk.com/topic-168385654_41125580

Номера телефонов «горячей линии» центров занятости населения Челябинской области - https://vk.com/topic-168385654_41075157

Телефон «горячей линии» по общим вопросам - 8 800 444 8088 (звонок бесплатный).