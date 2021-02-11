В Кыштыме возобновляются занятия по изучению арабского языка

Сегодня, 11:45 Категория: Общество

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Они будут проходить один раз в неделю в местной мечети для всех желающих.

Как рассказал сайту «Кыштымского рабочего» имам Руслан-хазрат Фахретдинов, обучение проходило и раньше, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки оно было отменено, потом был священный месяц Рамадан. Перед этим на занятие приходило порядка 20 человек, в последний раз – только семь. Все они – представители разных слоёв населения и наций, и мужчины, и женщины. Необходимость в изучении арабского языка была всегда, главная книга мусульман написана на арабском, важно прочесть её в оригинале.

Занятия проводит сам имам. Он получил образование в медресе Уфы и вернулся в родной город. Следующее собрание состоится в предстоящее воскресенье в 11 часов.