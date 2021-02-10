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В Кыштыме суд вернул собаку по кличке Боня законному хозяину

Вчера, 17:04 Категория: Общество
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Истец обратился в суд с исковым заявлением к ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области и к старшему инструктору-кинологу исправительного учреждения, в котором просил обязать ответчиков вернуть ему собаку породы «бельгийская овчарка» 2018 года рождения по кличке «Боня», а также взыскать расходы на оплату услуг представителя и государственную пошлину.

 

В своём заявлении истец указал, что с 2017 года он служил в ИК-10 в должности старшего инструктора-кинолога. С 2019 года он нёс службу со своей овчаркой, приобретённой им в 2018 году. В феврале 2020 года истец уволился со службы, просил вернуть собаку, но ему отказали.

 

Во время судебного разбирательства истец отказался от своих требований к ответчикам – ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области и ГУФСИН России по Челябинской области, так как по договору ссуды собака была передана старшим инструктором-кинологом ИК-10 в безвозмездное пользование для выполнения оперативно-служебных задач, приказом овчарка была закреплена за специалистом-кинологом отдела охраны. Суд принял отказ от иска и вынес определение о прекращении производства по гражданскому делу в данной части.

 

Истец и ответчик – старший инструктор-кинолог – заключили мировое соглашение, которым предусмотрено, что ответчик вернёт истцу бельгийскую овчарку Боню и выплатит в счёт возмещения судебных расходов, понесённых истцом по делу, сумму в 25 тысяч рублей. Судом мировое соглашение утверждено, производство по делу прекращено.

 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению.

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Теги: Кыштым суд овчарка ИК 10 кинолог

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