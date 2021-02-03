Людмила Шеболаева встретилась с бойцами «Уральского десанта»

Сегодня, 16:08 Категория: Общество

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Глава Кыштымского городского округа пообщалась со студентами Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Напомним, всю эту неделю в Кыштымском городском округе проходит добровольческая патриотическая акция «Уральский десант». В минувший понедельник в нашем городе «высадился» отряд «Полярные совы». Одиннадцать студентов педагогического университета проводили мастер-классы и профориентационные занятия для школьников, помогали пожилым жителям посёлков округа в уборке снега, развлекали кыштымцев концертными программами.

Сегодня отряд «Полярные совы» пригласили в актовый зал администрации на встречу с главой Кыштыма. Первым делом студенты поблагодарили Людмилу Шеболаеву за поддержку студенческих отрядов.

– Спасибо за тёплый приём, отличные обеды и за очень хорошие условия для проживания, – сказал командир «Полярных сов» Виктор Мамонтов. – Мы рады, что наши усилия оказались не напрасными. Мы действительно долго готовились и репетировали.

От лица руководителя акции «Уральский десант» Виктор вручил Людмиле Шеболаевой благодарственное письмо за помощь в организации акции.

– Иногда принимаешь благодарственные письма с особым трепетом, – призналась Людмила Александровна. – И вот сейчас как раз такой случай. Спасибо большое. Мы получили о вашей работе много отзывов. Вы сделали добрые и нужные людям дела, довольны и школьники, и пожилые люди. Вы подарили нашему городу частицу своего сердца.

В знак благодарности глава округа подарила каждому из гостей книгу «Прогулки по Кыштыму», которая была издана к 260-летию нашего города и вышла в серии «Национальное достояние России».

Молодёжь ещё долго не хотела завершать встречу, которая проходила в лёгкой и дружеской атмосфере. Студентка третьего курса педуниверситета по направлению «Информатика и вычислительная техника» Нина Мешкова провела для Людмилы Шеболаевой мастер-класс по изготовлению танка в технике оригами. Теперь у Людмилы Александровны на память о «Полярных совах» останется не только благодарственное письмо, но и собственноручно изготовленная модель танка.

Завершающим аккордом встречи стал гимн отряда «Полярная сова», который студенты исполнили под аккомпанемент гитары.

– Встреча прошла уникально! – не скрывала эмоций Людмила Шеболаева. – Ребята замечательные! Две недели назад мне позвонил начальник штаба Челябинского областного студенческого отряда Юрий Болдарев и сказал, что они проводят добровольческую патриотическую акцию «Уральский десант», и они готовы приехать в Кыштым. Я, не задумываясь, согласилась. Это отличная идея! Попробуем тоже организовать что-то подобное «Уральскому десанту» и в Кыштымском городском округе, ведь у нас тоже есть очень много замечательных ребят – студентов колледжей. Завтра, кстати, «Уральский десант» будет очищать братские могилы на старом кладбище, и кыштымские студенты к этой работе присоединятся. Думаю, это будет начало большой крепкой дружбы.

– Лично у меня невероятные ощущения от вашего города и работы здесь! Мне всё очень понравилось! Я работала в детских лагерях, занималась с детьми из Озёрска, Челябинска, Магнитогорска. Но нигде не видела таких горящих глаз у детей, как в Кыштыме. Я обязательно прочитаю подаренную книгу о Кыштыме, тем более что мы были на экскурсии, и мне ваш город очень понравился, – поделилась впечатлениями Нина Мешкова, член отряда «Полярные совы».