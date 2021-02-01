В Кыштымский округ прилетели «Полярные совы»

Вчера, 16:36 Категория: Общество

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Речь о добровольческой акции «Уральский десант», которая стартовала в Чесменском, Нязепетровском, Кунашакском муниципальных районах и в Кыштымском городском округе. В рамках акции студенческие отряды будут на протяжении недели жить в этих районах, проводить мастер-классы и профориентационные уроки для детей, помогать пожилым людям, а также развлекать сельских жителей концертными программами.

Отряд «Ледяные львы» проводит мероприятия в Чесменском районе.

Отряд «Наследие» начала работу в Кунашакском районе. Отряд «Снегирь» научит общаться с помощью языка жестов жителей Нязепетровского района.

В Кыштымский городской округ вчера высадился десант отряда «Полярная сова». Молодёжь проведёт профориентационные уроки для младших школьников, а ученикам выпускных классов расскажет об учебных заведениях Челябинска и Российских студенческих отрядах. Кроме того, «совы» помогут жителям населённых пунктов с уборкой снега, колкой дров. Также в планах у студентов – помочь в благоустройстве памятных мест и социально значимых объектов.

Студентов разместили в гостиничных номерах физкультурно-спортивного комплекса. В первый же день приезда, 1 февраля, они плодотворно поработали в посёлке Тайгинка, расчистив от снега тропинки между жилыми домами и проезды ко дворам.