Кыштымцам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Вчера, 09:03 Категория: Общество

347

0

В связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля россиянам придётся отработать на один день больше.

Как сообщил Роструд, трудовая неделя растянется с 15 по 20 февраля. Зато праздничные выходные в связи с Днём защитника Отечества продлятся три дня – с 21 по 23 февраля, с захватом воскресенья.

Следующие длинные выходные будут в марте: россияне в связи с Международным женским днём снова отдохнут три дня – с 6 по 8 марта. Правда, из этих трёх дней два приходятся на субботу и воскресенье.

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому 31 декабря в этом году будет выходным днём.