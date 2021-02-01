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Кыштымцам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Вчера, 09:03 Категория: Общество
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В связи с переносом рабочего дня с 22 на 20 февраля россиянам придётся отработать на один день больше.

                

Как сообщил Роструд, трудовая неделя растянется с 15 по 20 февраля. Зато праздничные выходные в связи с Днём защитника Отечества продлятся три дня – с 21 по 23 февраля, с захватом воскресенья.

 

Следующие длинные выходные будут в марте: россияне в связи с Международным женским днём снова отдохнут три дня – с 6 по 8 марта. Правда, из этих трёх дней два приходятся на субботу и воскресенье.

 

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому 31 декабря в этом году будет выходным днём.

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Теги: Кыштым календарь выходные

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