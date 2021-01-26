В Кыштыме зазвучал вальс Мендельсона

Вчера, 16:27 Категория: Общество

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В наступившем году в Кыштымском городском отделе ЗАГС зарегистрировано уже 20 браков. Ещё две свадьбы в нашем городе пройдут в предстоящую субботу, 30 января.

Как и прежде, во время торжественных церемоний бракосочетаний действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Однако они уже не столь жёсткие, как это было летом и осенью прошлого года.

Что касается новорождённых, их за неполный месяц зарегистрировано уже 23.