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В Кыштыме зазвучал вальс Мендельсона

Вчера, 16:27 Категория: Общество
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В наступившем году в Кыштымском городском отделе ЗАГС зарегистрировано уже 20 браков. Ещё две свадьбы в нашем городе пройдут в предстоящую субботу, 30 января.

 

Как и прежде, во время торжественных церемоний бракосочетаний действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Однако они уже не столь жёсткие, как это было летом и осенью прошлого года.

 

Что касается новорождённых, их за неполный месяц зарегистрировано уже 23.

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Теги: Кыштым ЗАГС свадьбы

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