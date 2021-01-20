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В окрестностях Кыштыма неизвестные оставили замерзать двух шарпеев

Сегодня, 09:39 Категория: Общество
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Две собаки породы «шарпей» находятся привязанными к дереву в лесном массиве недалеко от Сугомака.

 

Фото брошенных животных появилось буквально несколько минут в группе «Бездомные животные Кыштым» в социальной сети ВКонтакте. Неравнодушные люди отмечают, что собаки агрессивные, к себе не подпускают. Автор поста и фото просит помочь бедолагам.

 

Уже сегодня-завтра синоптики обещают похолодание до минус 30 градусов. Если шарпеи так и останутся в лесу, без тепла и еды, они заживо замёрзнут.

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Теги: Кыштым Сугомак бездомные животные шарпей собаки

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