В окрестностях Кыштыма неизвестные оставили замерзать двух шарпеев

Сегодня, 09:39 Категория: Общество

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Две собаки породы «шарпей» находятся привязанными к дереву в лесном массиве недалеко от Сугомака.

Фото брошенных животных появилось буквально несколько минут в группе «Бездомные животные Кыштым» в социальной сети ВКонтакте. Неравнодушные люди отмечают, что собаки агрессивные, к себе не подпускают. Автор поста и фото просит помочь бедолагам.

Уже сегодня-завтра синоптики обещают похолодание до минус 30 градусов. Если шарпеи так и останутся в лесу, без тепла и еды, они заживо замёрзнут.